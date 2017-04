Opções binárias a 1000% com o corretor AnyOption

Embora você possa estar ignorando esta opção binária, lembre-se de que apenas uma opção binária tradicional

, Uma opção binária de par ou qualquer outro tipo de opções binárias, a opção binária 0-100 torna possível especular sobre todos os mercados oferecidos pelos corretores. É possível especular sobre ambos os pares de moedas, bem como sobre índices de ações e commodities através de opções de par.

Uma opção binária 0-100 consiste em eventos semelhantes: O par de moedas EUR / USD será inferior a 1.3870 às 18:00 ou não? Se você responder “sim” à pergunta e, portanto, pensar que o evento irá acontecer quando você comprar a opção, e se você achar que o evento não vai acontecer, você vende a opção.

A opção binária opcoes binarias 0-100 é tão simples quanto isso e você provavelmente se perguntará se isso é o mesmo que as opções binárias padrão. Acontece que os ganhos são diferentes e essa diferença também diz respeito ao tamanho. Enquanto as opções binárias “normais” geralmente fornecem um retorno sobre o investimento de 70 a 90, as opções binárias de 0-100 podem, por sua vez, tornar possível obter um ganho muito maior que pode atingir até 1.000!

Quando você compra uma opção binária e, portanto, sente que um evento ocorrerá, e se sua avaliação for correta, seu lucro será equivalente à diferença entre o Eu aqui preço de compra (de 0 a 100) e 100. Os ganhos serão calculados com base na diferença multiplicada pela quantidade de dinheiro investido. Por outro lado, em uma opção de vendas de 1-100 com uma previsão da não realização do evento, o ganho será calculado com base na diferença (preço de venda – 100).

Como você pode ver na imagem acima, o preço atual do par de moedas EUR / USD é 1,29653 às 19h eo evento EUR / USD será maior que 1,29673 às 19h15 de hoje. Isso é menos provável de ocorrer do que a outra possibilidade, porque o retorno do investimento definido pela plataforma do corretor é maior (125 para a compra da opção em oposição a 52 para a sua venda).

No exemplo Plus500 atual, uma opção de compra é $ 44.3, a taxa de opção é equivalente a 44.3. A diferença de 44,3 a 100 é igual a 55,70. Para obter o retorno sobre o investimento desta opção, basta dividir 55,7 por 44,3. Assim, obtemos um valor de 1,2573 correspondente ao retorno sobre o investimento de 125,73.

No cenário oposto, se planejarmos vender a opção binária, então investiremos a soma de US $ 65,6. A diferença entre 65,6 etoro e 100 é de 34,4 eo retorno sobre o investimento é calculado da seguinte forma, uma divisão de 34,4 por 65,6, o que nos dá o valor de 0,5244, correspondente ao retorno sobre o investimento de 52 44.

Em opções binárias que geralmente atingem a maturidade ou cujo mercado em questão tem fortemente desviado na parte superior ou inferior do gráfico, às vezes o retorno sobre o investimento pode chegar a 1.000. Por exemplo, esta opção do comprador à taxa de 14,3 torna possível obter um alto retorno sobre o investimento de 600 no caso de o cenário ascendente é confirmado quando a maturidade é alcançada.

AnyOption é um corretor que pode ser considerado como um dos mais confiáveis. A empresa tem estado ativa no mercado de opções 24option binárias desde 2008 (que já tem mais de 8 anos). Ao longo dos últimos anos, recebeu as licenças e autorizações de muitas autoridades financeiras europeias, como a AMF, a CySEC, a BaFIN, a CNMV ou a FCA. Em outras palavras, AnyOption não tem nada mais a provar no que diz respeito à sua gravidade.

Escolhendo AnyOption e decidindo abrir uma conta comercial com ele significa juntar centenas de outros comerciantes que já se juntaram à experiência AnyOption. Este último é um corretor que atrai e inspira confiança dada a sua alta qualidade de serviços, bem como a sua reputação com os reguladores financeiros, portanto, conceder as suas licenças para este corretor.

Ao contrário da maioria dos corretores de opções binárias que promovemos no nosso site, AnyOption não dá o direito a um bônus negociado em depósito. No entanto, se você abrir uma conta do IQ Option AnyOption, será automaticamente elegível para a Garantia de BonusBinaryOptions.net. Esta garantia é um tipo de proteção que lhe permitirá desfrutar da relação especial que mantemos com as equipes do corretor. No caso de qualquer problema é encontrado com AnyOption durante a sua experiência de negociação, mediante simples pedido de você, vamos cuidar do seu caso e entrará em contato com a equipe do corretor, a fim de resolver o problema em questão, na melhor das hipóteses e tão rapidamente quanto possível.